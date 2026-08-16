Procesan a mujer por homicidio de su pareja en Saltillo

Las investigaciones señalan que el joven de 23 años falleció a causa de una herida con arma blanca tras una discusión de pareja.

Azucena Noemí “N” fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado, luego de que un juez considerara que existen elementos suficientes para que enfrente un procedimiento penal por la muerte de su pareja sentimental, Johojan Jared Abraján Carreón, de 23 años, ocurrida el pasado 8 de agosto en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo.

Durante la audiencia celebrada este sábado 15 de agosto, la autoridad judicial determinó que la imputada deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza el caso.

De acuerdo con las investigaciones, la pareja habría sostenido una discusión y, posteriormente, el joven sufrió una herida provocada con un arma blanca que finalmente le causó la muerte.

El juez estableció un periodo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevos elementos.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó ampliar el plazo constitucional y planteó la posibilidad de investigar antecedentes de presunta violencia dentro de la relación; será durante el desarrollo del proceso cuando se determine la responsabilidad correspondiente.