Problemas de pareja terminan en tragedia en Huachichil

Tras el incidente, Alan fue trasladado al hospital, donde permaneció en estado delicado debido a lesiones en el tórax, las cuales le costaron la vida

Un hombre identificado como Alan “N” falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital General de Saltillo, luego de sufrir heridas provocadas con un arma blanca durante un conflicto con su pareja sentimental, ocurrido en el rancho El Perdido, perteneciente al ejido Huachichil, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando comenzó a agredir físicamente a la mujer, quien habría utilizado un cuchillo para defenderse.

Tras el incidente, Alan fue trasladado al hospital la tarde del lunes, donde permaneció en estado delicado debido a lesiones en el tórax, sin embargo, finalmente perdió la vida.

Trascendió que la pareja contaba con antecedentes de violencia familiar y que presuntamente existía una orden de restricción contra el hombre. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y recabar la declaración de la mujer, a fin de determinar las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades legales.