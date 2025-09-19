Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Primero es la seguridad y paz de los arteaguenses

Por: Antonio Herrera

18 Septiembre 2025, 19:39

Compartir

La alcaldesa Ana Karen Sánchez encabezó la Mesa de Paz y Seguridad con autoridades estatales y federales para mantener la tranquilidad municipal

Primero es la seguridad y paz de los arteaguenses

Con el firme compromiso de mantener la tranquilidad en el municipio, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó este miércoles la Mesa de la Paz y la Seguridad en la Presidencia Municipal, junto a representantes de corporaciones estatales y federales.

Durante la reunión se analizaron los recientes indicadores delictivos y se evaluaron las acciones preventivas llevadas a cabo en las zonas rurales y urbanas de Arteaga.

La presidenta municipal destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la estrategia de seguridad a través de la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. “Son espacios necesarios para garantizar de manera integral la seguridad de todos los arteaguenses”, señaló Sánchez Flores.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 6.21.49 PM (1).jpeg

Entre los acuerdos establecidos, se contempla reforzar los operativos de vigilancia en áreas con alta afluencia turística y continuar promoviendo la prevención del delito como eje central.

La alcaldesa reiteró que la cercanía con la ciudadanía y la colaboración entre instituciones son claves para mantener a Arteaga como uno de los municipios más seguros del estado.