Primaria en Urbivilla del Real llena cupo en primer ciclo escolar

La nueva primaria en Urbivilla del Real ya alcanzó su capacidad máxima y la demanda sigue creciendo, mostrando la urgencia de un plantel en la zona poniente

A pocos días de iniciar operaciones, la nueva primaria instalada en la colonia Urbivilla del Real ya alcanzó su capacidad máxima de inscripción. Los grupos de primero a cuarto año quedaron completamente llenos y la demanda en quinto y sexto sigue creciendo, confirmando la necesidad urgente que tenía la zona poniente de contar con un plantel cercano.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el éxito inmediato de la escuela refleja el compromiso de su administración y del gobernador Manolo Jiménez Salinas con garantizar acceso a la educación en Ramos Arizpe.

La Secretaría de Educación del Estado trabaja para responder a la alta demanda y asegurar que ningún niño se quede sin espacio, a través de la planeación de más recursos y apoyos en la zona.

Más de 100 familias ya resultaron beneficiadas con la apertura del plantel, que además no cobró inscripción en este ciclo escolar, lo que representó un alivio económico y un respaldo directo para los padres de familia.