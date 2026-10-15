Primaria de Saltillo será refugio para mariposas monarca

Los alumnos crearán espacios para polinizadores y registrarán avistamientos que contribuirán al monitoreo de la migración

Una escuela primaria de Saltillo se convertirá en refugio para mariposas monarca y otros insectos polinizadores, mediante la creación de jardines y espacios de alimentación que permitirán a los estudiantes participar directamente en la conservación de estas especies durante su paso por Coahuila.

Se trata de la primaria federal Narciso Mendoza, el primer plantel educativo del estado en incorporarse al programa Escuelas con Alas, una iniciativa que busca llevar las acciones de protección ambiental a las zonas urbanas, donde la expansión de las construcciones reduce los espacios naturales disponibles para los polinizadores.

Alumnos registrarán avistamientos de mariposas monarca

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que el proyecto contempla diseñar hábitats y huertos escolares que funcionen como puntos de descanso y alimentación para las mariposas durante su recorrido migratorio.

Además de acondicionar estos espacios, los alumnos participarán en el registro de avistamientos de mariposas monarca en el jardín escolar. La información obtenida se integrará a las bases de datos utilizadas para dar seguimiento al desplazamiento de la especie por territorio mexicano.

El proyecto también incorporará actividades de separación y manejo de residuos, expresiones artísticas y contenidos de educación ambiental relacionados con las materias que cursan los estudiantes.

Como parte del programa, la comunidad escolar contará con un medallero ambiental visible en el plantel, donde se reconocerá el cumplimiento de las actividades y compromisos de conservación.

Jardines escolares apoyarán el recorrido migratorio

La iniciativa forma parte del programa Correo Real, operado por la organización civil PROFAUNA A.C., con acompañamiento de la Conanp, a través de su Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental, y del Comité SEP-Semarnat.

La dependencia federal explicó que los jardines para polinizadores pueden funcionar como puntos de abastecimiento para las mariposas, especialmente durante su tránsito por las regiones áridas y montañosas del norte de México, donde necesitan encontrar vegetación y fuentes de néctar para continuar su recorrido.

La migración de la mariposa monarca comprende un desplazamiento de más de cuatro mil kilómetros desde sus zonas de reproducción en Norteamérica hasta los bosques del centro de México, donde pasa el invierno.

Con este proyecto piloto, la primaria Narciso Mendoza se convertirá en un espacio de observación y conservación dentro de Saltillo, mientras sus estudiantes contribuirán con registros de campo al seguimiento de una de las migraciones más extensas del continente.