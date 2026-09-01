Primaria de Saltillo no inicia clases y padres exigen respuestas

Los padres de familia permanecen a la espera de información oficial sobre las condiciones del inmueble y la fecha en que podrán comenzar las clases

Un regreso a clases diferente se vivió este lunes en la escuela primaria Francisco Murguía, ubicada en la colonia Buenos Aires, al sur de Saltillo, donde los estudiantes no pudieron iniciar actividades como ocurrió en otros planteles de la ciudad.

La situación generó incertidumbre entre las familias, debido a que las instalaciones aún no reunirían las condiciones necesarias para recibir de manera segura a los alumnos.

Surgen distintas versiones sobre el cierre del plantel

Entre las versiones que han surgido se encuentra que la infraestructura del plantel presenta deficiencias que representan un riesgo para la comunidad escolar, además de que todavía existen estudiantes pendientes de inscripción.

También ha trascendido otra posibilidad relacionada con un presunto robo de cableado eléctrico, aunque hasta el momento este señalamiento no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades educativas.

Al solicitar información a personal de la Secretaría de Educación de Coahuila, no se obtuvo una explicación concreta que permitiera determinar cuál de estas situaciones mantiene sin actividades a la primaria.

Padres esperan una fecha para comenzar las clases

Por ahora, los padres de familia permanecen a la espera de información oficial sobre las condiciones del inmueble y la fecha en que podrán comenzar las clases, mientras queda abierta la interrogante de hasta cuándo permanecerán cerradas las puertas de la Francisco Murguía.