Primaria aplaza regreso a clases por falta de portón

Se espera que durante esta semana quede terminado el acceso principal para que la primaria pueda comenzar actividades con normalidad

El regreso a clases no se concretó este lunes para los alumnos de la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada sobre la calle Bruno Neira, entre Presidente Cárdenas y Corona, debido a que los trabajos en el acceso principal del plantel aún no han concluido. Ante esta situación, se determinó aplazar por una semana el ingreso de los estudiantes.

Falta colocar el portón de acceso

Directivos del plantel señalaron que al interior de la escuela las condiciones ya están listas para recibir a los menores y desarrollar las actividades académicas con normalidad.

Sin embargo, permanece pendiente la colocación del portón de acceso, considerado necesario para contar con un espacio debidamente cerrado y brindar mayor seguridad a los alumnos durante la jornada escolar.

Alumnos deberán esperar una semana

Por ahora, las familias deberán esperar algunos días más antes de que los estudiantes puedan incorporarse de manera presencial a las aulas.

Se espera que durante esta semana quede terminado el acceso principal para que la primaria pueda comenzar actividades con las condiciones de seguridad necesarias para la comunidad educativa.