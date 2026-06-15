PRI y Morena llegan al Congreso Estatal por vía plurinominal

Quienes asistieron de manera presencial a recibir sus constancias fueron Carlos Humberto Robles Loustaunau, Lucía Inés Zorrilla Cepeda y Héctor Alberto de Luna

Los dirigentes estatales del PRI y Morena en Coahuila formarán parte de la próxima Legislatura local luego de recibir este domingo sus constancias como diputados de representación proporcional, tras concluir el proceso de asignación de curules realizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Por el Partido Revolucionario Institucional, el presidente estatal Carlos Humberto Robles Loustaunau obtuvo una diputación plurinominal, mientras que por Morena también accedió al Congreso local el dirigente estatal Diego Eduardo del Bosque Villarreal, quien fue favorecido con una de las cinco posiciones asignadas a su partido.

La entrega de constancias se realizó una vez concluidos los cómputos y la asignación de las nueve diputaciones de representación proporcional que integrarán la Legislatura 2026-2029.

Braña Sotomayor recibe constancias correspondientes a los legisladores

Durante la ceremonia, el representante de Morena ante el IEC, José Arturo Braña Sotomayor, recibió las constancias correspondientes a los legisladores de representación proporcional de su partido. El morenista explicó que la ausencia de Diego del Bosque Villarreal y del resto de los diputados plurinominales electos obedeció a que Morena prepara diversas impugnaciones relacionadas con el proceso electoral.

Braña señaló que el partido continuará utilizando las vías legales para controvertir aspectos de la elección que considera irregulares, motivo por el cual los futuros legisladores morenistas no acudieron personalmente al acto protocolario encabezado por la autoridad electoral.

Quienes sí asistieron de manera presencial a recibir sus constancias fueron Carlos Humberto Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI; Lucía Inés Zorrilla Cepeda, diputada plurinominal electa por el Partido del Trabajo; y Héctor Alberto de Luna Sánchez, legislador electo de Unidad Democrática de Coahuila.

Morena obtiene mayor número de espacios de representación proporcional

De acuerdo con la distribución aprobada por el IEC, Morena fue la fuerza política que obtuvo el mayor número de espacios de representación proporcional al alcanzar cinco curules, seguida del PRI, Partido del Trabajo, Unidad Democrática de Coahuila y Nuevas Ideas, con una diputación cada uno.

La integración de las diputaciones plurinominales quedó conformada por Carlos Humberto Robles Loustaunau (PRI); Rocío Guadalupe De Aguinaga Peraza (Morena); Óscar Alberto Cano Jiménez (Nuevas Ideas); Héctor Alberto de Luna Sánchez (UDC); Lucía Inés Zorrilla Cepeda (PT); Diego Eduardo del Bosque Villarreal (Morena); Edelmira Martínez Ramírez (Morena); Mayra Ruby Rangel Esquivel (Morena); y Mónica Darinka Guerra Arrieta (Morena).

La asignación se realizó mediante las fórmulas de porcentaje específico, cociente natural y resto mayor previstas en la legislación electoral de Coahuila, además de un ajuste final de paridad de género que permitió equilibrar la integración de la próxima Legislatura.

Con esta conformación, los dirigentes estatales del PRI y Morena llegarán al Congreso del Estado para el periodo 2026-2029, donde participarán en la discusión de las principales reformas, presupuestos y decisiones legislativas de Coahuila durante los próximos tres años.

Así quedó la lista de diputados plurinominales y suplentes

PRI

Propietario: Carlos Humberto Robles Loustaunau

Suplente: Jesús Andrés García Sotomayor

Morena

Propietaria: Rocío Guadalupe De Aguinaga Peraza

Suplente: Delia Aurora Hernández Alvarado

Nuevas Ideas

Propietario: Óscar Alberto Cano Jiménez

Suplente: Gregorio Iribarren Delgado

Unidad Democrática de Coahuila

Propietario: Héctor Alberto de Luna Sánchez

Suplente: Humberto Guerrero Huerta

Partido del Trabajo

Propietaria: Lucía Inés Zorrilla Cepeda

Suplente: Mariana Paola Marroquín Marroquín

Morena

Propietario: Diego Eduardo del Bosque Villarreal

Suplente: José Arturo Braña Sotomayor

Morena

Propietaria: Edelmira Martínez Ramírez

Suplente: Guadalupe del Socorro Córdova González

Morena

Propietaria: Mayra Ruby Rangel Esquivel

Suplente: Fabiola Isabel Barranco Benítez

Morena

Propietaria: Mónica Darinka Guerra Arrieta

Suplente: Delia Amalia González González

Distribución final de diputaciones plurinominales