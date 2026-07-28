PRI Saltillo ofrecerá paquetes de cuadernos económicos

Los paquetes incluyen cinco cuadernos Scribe de 100 hojas, disponibles en presentación de raya o cuadro, con un costo de 80 pesos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el propósito de contribuir a la economía de las familias durante la temporada de regreso a clases, el Comité Municipal del PRI en Saltillo anunció el arranque del programa "Cuadernos a Bajo Costo", mediante el cual pondrá a la venta paquetes de útiles escolares a precios accesibles. La iniciativa estará disponible para toda la ciudadanía tanto en un módulo fijo como en brigadas que recorrerán colonias y comunidades rurales de los cuatro distritos de la capital coahuilense.

Instalarán módulo y brigadas en colonias

El dirigente municipal del partido, Eduardo Medrano Aguirre, explicó que el programa busca acercar este apoyo a las familias que enfrentan mayores gastos por el inicio del ciclo escolar.

El punto de venta estará instalado en las oficinas del PRI Saltillo, ubicadas sobre el bulevar General Francisco Coss, mientras que las brigadas llevarán los paquetes a distintos sectores de la ciudad. Durante la presentación también participaron la secretaria general Marimar Arroyo Peart, el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés y regidores del Cabildo de Saltillo.

Paquetes tendrán un costo de 80 pesos

Los paquetes incluyen cinco cuadernos Scribe de 100 hojas, disponibles en presentación de raya o cuadro, con un costo de 80 pesos. El programa se desarrollará del 3 al 14 de agosto, o hasta agotar existencias, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Con esta estrategia, el PRI Saltillo señaló que busca brindar un respaldo directo a la economía familiar y facilitar la adquisición de útiles escolares previo al inicio del nuevo ciclo educativo.