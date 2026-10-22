PRI Saltillo celebrará el Día de Muertos con concursos de altares

Los interesados deberán proporcionar sus datos personales y una copia de identificación oficial, considerando que el cupo es limitado

Con premios de hasta 5 mil pesos, el PRI Saltillo prepara una celebración para mantener vivas las tradiciones mexicanas mediante el Concurso de Altares de Muertos y la Pasarela de Catrinas y Catrines Vivientes, actividades programadas para el martes 3 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del Comité Municipal, ubicadas en el bulevar Francisco Coss número 570, en la Zona Centro.

Premiarán altares y caracterizaciones de catrinas y catrines

Eduardo Medrano Aguirre, dirigente municipal del partido, informó que la convocatoria está abierta a la ciudadanía y que en cada categoría se entregarán premios de 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero.

Los altares deberán tener dimensiones de 3 por 3 metros y serán calificados por su creatividad, presentación y apego a las costumbres mexicanas, mientras que en la pasarela podrán participar personas mayores de 16 años, quienes serán evaluadas por su caracterización, vestuario, maquillaje y desenvolvimiento escénico.

Inscripciones gratuitas cierran el 30 de octubre

Las inscripciones serán gratuitas y permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de octubre a las 6:00 de la tarde, ya sea mediante las redes sociales del PRI Saltillo o directamente en sus oficinas.

Los interesados deberán proporcionar sus datos personales y una copia de identificación oficial, considerando que el cupo es limitado. Además de los concursos, se ofrecerá pan de muerto y chocolate caliente a las familias que acudan a disfrutar de esta celebración.