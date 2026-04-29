'PRI sabe gobernar', afirma Chema Morales al buscar diputación

Se registra como candidato del distrito 12 en Coahuila y promete cercanía, resultados y continuidad en seguridad y desarrollo

Al formalizar su registro como candidato a diputado local del distrito 12 por la Alianza Ciudadana por la Seguridad de Coahuila, integrada por el PRI y la UDC, José María Morales Padilla “Chema Morales” afirmó que los gobiernos emanados de su partido “sí saben gobernar”, al destacar los resultados en seguridad y desarrollo en la entidad.

El registro se llevó a cabo en la sede del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Ramos Arizpe, donde el aspirante acudió acompañado de su familia, simpatizantes y estructura partidista.

Durante su intervención, Morales Padilla sostuvo que el desempeño de administraciones priistas es visible en Coahuila, al poner como ejemplo la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como un mandatario que “sabe hacer las cosas” y mantiene al estado en condiciones favorables.

El candidato señaló que asume esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso, al considerar que la cercanía con la ciudadanía será clave para construir propuestas y evitar errores en su desempeño legislativo.

Expresó que el respaldo recibido en municipios como Ramos Arizpe refleja la confianza construida a lo largo de su carrera política, donde —dijo— ha buscado servir y apoyar a la población.

Asimismo, destacó que el distrito por el que competirá es uno de los más importantes de Coahuila, al integrar la capital del estado y municipios con vocación turística, lo que implica una mayor responsabilidad desde el Congreso local.

Finalmente, aseguró que su campaña estará enfocada en el trabajo cercano con la gente y en demostrar resultados, al reiterar que su principal carta es cumplir con la palabra empeñada.