PRI mantiene ventaja en los 16 distritos de Coahuila

El mapa electoral de la entidad continúa pintándose de verde, con ventaja para la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)

A poco más de dos horas del arranque del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Coahuila, iniciado a las 18:30 horas de este domingo, la tendencia observada desde los primeros reportes se mantiene y fortalece conforme avanza la captura de actas.

Tendencia favorece a la alianza encabezada por el PRI

El mapa electoral de la entidad continúa pintándose de verde, con ventaja para la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los 16 distritos de mayoría relativa en disputa para la renovación del Congreso local.

De mantenerse este comportamiento durante las siguientes horas, el PRI y sus aliados se perfilarían para lograr el llamado “carro completo”, es decir, ganar la totalidad de los distritos electorales del estado.

Aunque aún han transcurrido pocas horas desde el cierre de las casillas y los resultados son preliminares, la ventaja observada hasta el momento coincide con las proyecciones difundidas durante la jornada electoral.

PREP continuará actualizando resultados

La plataforma oficial del Instituto Electoral de Coahuila permanece abierta y continuará actualizando la información conforme se incorporen más actas.

Las autoridades electorales reiteraron que los datos del PREP son de carácter preliminar y que la confirmación legal de los resultados corresponderá a los cómputos distritales que se realizarán en los próximos días.