PRI Frontera pide reforzar seguridad en límites con Nuevo León

El dirigente priista también relacionó la seguridad con el trabajo territorial que desarrolla actualmente el PRI en Frontera

El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Frontera, Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, respaldó la estrategia de seguridad implementada en Coahuila y reconoció el trabajo de las fuerzas estatales para contener el ingreso de civiles armados.

El dirigente priista se refirió al enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en una zona rural de Candela, donde dos civiles armados fueron abatidos y un elemento de la Policía Estatal perdió la vida, de acuerdo con la confirmación realizada por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Oyervides Rodríguez lamentó el fallecimiento del agente y destacó que los elementos de seguridad enfrentan riesgos al realizar labores de vigilancia en zonas consideradas estratégicas por su cercanía con Nuevo León. Señaló que los grupos de la delincuencia organizada pueden intentar utilizar esta región para ingresar a Coahuila o realizar operaciones hacia otros puntos del país.

Seguridad en Coahuila, una fortaleza para la población

El presidente del PRI Frontera afirmó que la seguridad en Coahuila representa uno de los principales logros que, desde su perspectiva, han permitido mantener condiciones de tranquilidad para las familias y favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Sostuvo que las corporaciones estatales cuentan con preparación para enfrentar los intentos de ingreso de grupos delictivos y reconoció que el Gobierno de Coahuila realiza inversiones en personal, equipamiento y operativos para contener las actividades de la delincuencia organizada.

“Definitivamente que en el PRI aplaudimos el desarrollo de nuestras fuerzas que hoy en día tenemos en Coahuila”, expresó el dirigente, quien también destacó la coordinación que existe entre distintas instituciones de seguridad dentro del territorio estatal.

Sin embargo, consideró necesario que los acuerdos establecidos con entidades vecinas se traduzcan en una mayor actividad operativa en ambos lados de las fronteras estatales. Señaló particularmente la necesidad de que Nuevo León fortalezca sus acciones en las zonas colindantes con Coahuila.

El dirigente priista afirmó que las situaciones de riesgo que se presentan en las brechas de la línea limítrofe no deben ser atendidas únicamente por las corporaciones coahuilenses. Consideró que las autoridades de las entidades involucradas deben mantener acciones conjuntas para impedir el desplazamiento de grupos armados.

Pide operaciones conjuntas en los límites con Nuevo León

Oyervides Rodríguez señaló que existe preocupación entre ciudadanos que necesitan trasladarse hacia Nuevo León, principalmente quienes viajan a Monterrey para utilizar el aeropuerto o realizar actividades comerciales y empresariales.

Indicó que, mientras en Coahuila existe una percepción de mayor tranquilidad, algunos ciudadanos modifican esa percepción cuando cruzan hacia Nuevo León. Por ello, consideró necesario fortalecer los operativos en ambos lados de la frontera para brindar mayor certeza a quienes utilizan las carreteras y caminos de la región.

El presidente del PRI Frontera sostuvo que la seguridad también representa un factor determinante para el desarrollo económico. Explicó que una entidad con condiciones de tranquilidad genera mayor confianza entre empresas que analizan instalarse, ampliar operaciones o trasladar actividades productivas.

El dirigente reconoció además el trabajo de los elementos de seguridad que participan en los recorridos y operativos, particularmente después del enfrentamiento registrado en Candela. La Fiscalía General del Estado confirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando policías detectaron un vehículo sospechoso y sus ocupantes presuntamente abrieron fuego contra las unidades oficiales.

Oyervides Rodríguez consideró que mantener la seguridad requiere recursos humanos, infraestructura, equipamiento y coordinación entre instituciones. Añadió que los gobiernos estatales deben asumir responsabilidades similares cuando existen compromisos de colaboración para proteger las zonas limítrofes.

Destaca condiciones para mantener el trabajo territorial

El dirigente priista también relacionó la seguridad con el trabajo territorial que desarrolla actualmente el PRI en Frontera. Explicó que la estructura municipal mantiene recorridos por barrios, colonias y ejidos para conocer directamente las necesidades de la población.

Recordó que en septiembre de 2025 fue ratificado como presidente del Comité Municipal del PRI en Frontera para el periodo 2025-2028, con Perla Ríos como secretaria general. En aquella ocasión planteó mantener la cercanía con la ciudadanía y fortalecer el trabajo de la estructura municipal.

Finalmente, Oyervides Rodríguez afirmó que los recorridos territoriales pueden realizarse en diferentes horarios debido a las condiciones de seguridad que, dijo, prevalecen en Coahuila. Señaló que esta tranquilidad permite al partido mantener contacto directo con familias de colonias, barrios y ejidos.

El dirigente priista insistió en que la seguridad debe mantenerse como una prioridad para las autoridades estatales y de las entidades vecinas. Consideró que preservar las condiciones actuales permitirá proteger a las familias, facilitar la movilidad y mantener la confianza necesaria para impulsar nuevas inversiones en Coahuila.