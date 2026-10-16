PRI en Coahuila refuerza trabajo territorial rumbo a los comicios

El PRI en Coahuila afirmó que mantiene presencia en colonias, barrios y ejidos, y atribuyó los resultados electorales a la organización de su militancia.

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El Partido Revolucionario Institucional en Coahuila mantiene una estrategia de trabajo territorial mediante sus estructuras internas, con presencia en colonias, barrios y ejidos, afirmó Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI.

De acuerdo con el dirigente, la alianza PRI-UDC obtuvo el triunfo en los 16 distritos electorales de Coahuila en la pasada elección.

Rodríguez Canales atribuyó ese resultado al trabajo de la militancia y a la presencia del partido en distintas zonas del estado. Añadió que el reto consiste en mantener esa dinámica y atender las necesidades de las familias.

El priista señaló que el partido está enfocado en visitar colonias y mantener contacto directo con la ciudadanía. En contraste, cuestionó lo que calificó como “politiquería barata” y acusó a algunos actores políticos de recurrir al desprestigio mediante herramientas de inteligencia artificial.

Rodríguez Canales sostuvo que esas prácticas suelen intensificarse durante los procesos electorales, cuando, según su opinión, algunos actores optan por los ataques en lugar de presentar propuestas y mantener un trabajo constante con la población.

El secretario de Operación Política afirmó que los resultados electorales implican una responsabilidad para el partido, debido a que cada voto representa la confianza de los ciudadanos. Por ello, planteó la necesidad de continuar con el trabajo territorial y fortalecer la comunicación con la población fuera de los periodos electorales.

Sobre la posibilidad de obtener resultados similares en los próximos comicios, Rodríguez Canales evitó anticipar triunfos y señaló que el objetivo debe ser mantener el trabajo y responder a la confianza ciudadana. También consideró que la organización, la unidad y la cercanía con la población serán factores relevantes para los próximos retos políticos del PRI en Coahuila.