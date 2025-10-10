PRI destaca avances y se declara listo para la contienda de 2026

Con una participación masiva de más de cinco mil asistentes, el PRI Saltillo llevó a cabo su Consejo Político Municipal, en el que se destacaron los avances en seguridad, transporte público, empleo y calidad de vida bajo los gobiernos de Manolo Jiménez Salinas y Javier Díaz González. Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del partido, aseguró que el PRI llega más fuerte y unido que nunca al arranque del proceso electoral rumbo al 2026.
Durante el evento, se ratificó a Eduardo Medrano Aguirre y Marimar Arroyo Peart como presidente y secretaria general del Comité Municipal, respectivamente. Javier Díaz, alcalde de Saltillo, reconoció la colaboración con el Gobierno del Estado y afirmó que gracias a esta coordinación, Saltillo es hoy la ciudad más segura y competitiva del país. Destacó también logros como el transporte público gratuito y el fortalecimiento de alianzas con sociedad civil y sector productivo.
Por su parte, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del PRI Coahuila, afirmó que el partido envía un mensaje claro de unidad, liderazgo y resultados tangibles. “Este es un gran momento para ser coahuilense”, dijo, al tiempo que llamó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara al próximo año. El evento concluyó con un llamado a mantener la cohesión interna y seguir trabajando por la confianza de la ciudadanía.