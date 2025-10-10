PRI destaca avances y se declara listo para la contienda de 2026

Por: Antonio Herrera 09 Octubre 2025, 21:58 Compartir

El PRI de Saltillo llevó a cabo su Consejo Político Municipal, en el que se destacaron los avances en seguridad, transporte público entre otros temas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con una participación masiva de más de cinco mil asistentes, el PRI Saltillo llevó a cabo su Consejo Político Municipal, en el que se destacaron los avances en seguridad, transporte público, empleo y calidad de vida bajo los gobiernos de Manolo Jiménez Salinas y Javier Díaz González. Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del partido, aseguró que el PRI llega más fuerte y unido que nunca al arranque del proceso electoral rumbo al 2026. Durante el evento, se ratificó a Eduardo Medrano Aguirre y Marimar Arroyo Peart como presidente y secretaria general del Comité Municipal, respectivamente. Javier Díaz, alcalde de Saltillo, reconoció la colaboración con el Gobierno del Estado y afirmó que gracias a esta coordinación, Saltillo es hoy la ciudad más segura y competitiva del país. Destacó también logros como el transporte público gratuito y el fortalecimiento de alianzas con sociedad civil y sector productivo. Por su parte, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del PRI Coahuila, afirmó que el partido envía un mensaje claro de unidad, liderazgo y resultados tangibles. “Este es un gran momento para ser coahuilense”, dijo, al tiempo que llamó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara al próximo año. El evento concluyó con un llamado a mantener la cohesión interna y seguir trabajando por la confianza de la ciudadanía.