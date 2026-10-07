PRI Coahuila refuerza su estructura rumbo a elecciones de 2027

En cuanto al panorama de seguridad, consideró que Coahuila ofrece condiciones propicias para que los procesos electorales se desarrollen con tranquilidad

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila espera que las elecciones de 2027 se desarrollen con tranquilidad y seguridad, mientras fortalece su estructura política en los 38 municipios del estado, afirmó Carlos Robles Loustaunau.

En una entrevista realizada en Frontera, el dirigente priista destacó que el partido mantiene trabajos permanentes de organización territorial y preparación electoral, con el objetivo de llegar fortalecido a los próximos comicios.

PRI destaca unidad interna y preparación electoral

Durante una reunión de trabajo en Frontera, Robles Loustaunau resaltó la participación de distintas corrientes internas, así como de exalcaldes y expresidentes del partido. Consideró que la presencia de estos grupos demuestra la unidad interna del PRI y representa una condición fundamental para enfrentar los próximos procesos electorales.

El dirigente afirmó que la estructura priista comenzó a trabajar desde el día siguiente de la elección anterior, con actividades encaminadas a preparar lo que calificó como su próximo triunfo.

Robles Loustaunau también enfatizó que el partido mantiene presencia en los 38 municipios de Coahuila, incluidos aquellos considerados más alejados, mediante visitas y actividades permanentes. Explicó que la estrategia no contempla acudir una sola vez a los municipios, sino mantener una presencia constante para fortalecer la organización partidista y su estructura territorial.

Robles Loustaunau pide mantener el orden en los comicios

En cuanto al panorama de seguridad, consideró que Coahuila ofrece condiciones propicias para que los procesos electorales se desarrollen con tranquilidad. Sin embargo, hizo un llamado a mantener el orden durante las jornadas electorales.

El priista también recordó que en la elección anterior, el estado enfrentó una competencia directa entre partidos, lo que generó atención nacional sobre los resultados obtenidos.

Robles Loustaunau aseguró que el resultado de aquellos comicios generó entusiasmo entre los integrantes del PRI y reforzó su intención de continuar con la preparación electoral.

La reunión celebrada en Frontera forma parte de las actividades de organización interna que el partido lleva a cabo en los municipios del estado, de cara a los próximos procesos electorales.

El dirigente insistió en que la unidad y la organización serán factores clave para que el PRI enfrente las siguientes elecciones. Continuará recorriendo Coahuila para fortalecer la presencia del partido en el estado.