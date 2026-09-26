PRI cierra filas en Parras y fortalece su estructura rumbo a 2027

El dirigente llamó a los priistas a mantener presencia permanente en colonias, comunidades y ejidos, escuchar a la ciudadanía y sumar nuevos liderazgos

El Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su Consejo Político Municipal en Parras, encuentro en el que dirigentes y representantes de la estructura partidista llamaron a mantener la unidad y reforzar el trabajo territorial de cara al proceso electoral de 2027.

En la reunión participaron Carlos Robles Loustaunau, Diego Rodríguez Canales, Chema Morales, Edna Dávalos y el alcalde Fernando Orozco Lara, además de integrantes del Consejo Político Municipal, sectores y organizaciones del partido.

Durante su intervención, Carlos Robles, dirigente estatal del PRI, reconoció el trabajo realizado por la militancia durante la pasada elección y señaló que los resultados obtenidos deben ser un punto de partida para continuar fortaleciendo la estructura.

El dirigente llamó a los priistas a mantener presencia permanente en colonias, comunidades y ejidos, escuchar a la ciudadanía y sumar nuevos liderazgos.

Por su parte, Diego Rodríguez reconoció el trabajo de la estructura priista de Parras y destacó la importancia de permanecer organizados y cercanos a la población.

El diputado local electo Chema Morales agradeció el respaldo recibido durante la campaña y destacó que los resultados electorales fueron producto del trabajo conjunto entre candidatos, militantes y equipos territoriales.

Durante el encuentro también se reconoció la participación del alcalde Fernando Orozco Lara, identificado como primer priista del municipio.

La clausura estuvo a cargo de Edna Dávalos, quien destacó la participación de los consejeros y declaró formalmente concluidos los trabajos.

Con este encuentro, el PRI continúa con sus Consejos Políticos Municipales en Coahuila, fortaleciendo su organización y preparando a su estructura para el proceso electoral de 2027, cuando se renovarán los 38 ayuntamientos del estado.