Prevén un aumento del flujo de caravanas migrantes en Coahuila

El padre Sánchez Valencia, coordinador de la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Saltillo y párroco del templo Verbo Encarnado de Frontera

El triunfo de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos despertó y reactivó el paso de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos cruzando por México. De septiembre a la fecha han ingresado al país tres caravanas de centroamericanos, principalmente hondureños, que buscan llegar a la Unión Americana.

Prevén un aumento del flujo migratorio en Coahuila

El sacerdote Paulo Alfonso Sánchez Valencia anticipó que el flujo de las caravanas migrantes podría intensificarse en Coahuila desde la tercera semana de noviembre y extenderse hasta febrero. La Pastoral del Migrante de la Diócesis de Saltillo, dijo, prevé que los contingentes llegarán a Coahuila principalmente a Torreón y se desplazarán a Chihuahua, aunque algunos cientos atravesarán la entidad por la Región Centro.

Expuso que la Casa Comedor del Migrante Gerardo Montelongo, prepara alimentos, ropa y espacios de alojamiento para atender a quienes transiten por Monclova y Frontera rumbo a Piedras Negras y Acuña.

Informó que el paso de entre 400 y 500 migrantes por esta zona geográfica podría registrarse durante las próximas semanas y extenderse varios meses, ante la movilización de nuevas caravanas procedentes de Centroamérica. La llegada de estos grupos comenzaría a intensificarse a finales de noviembre, con desplazamientos previstos hasta febrero.

El padre Sánchez Valencia, coordinador de la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Saltillo y párroco del templo Verbo Encarnado de Frontera, informó que la Iglesia católica mantiene preparativos para recibir a las personas que utilicen esta ruta.

Explicó que la estimación considera el comportamiento de los flujos migratorios y las rutas que siguen las caravanas después de ingresar a México. Advirtió que la cantidad de personas podría superar la capacidad de atención prevista, debido a que los desplazamientos también dependen de las decisiones que toman los propios migrantes.

El sacerdote señaló que una gran parte importante de quienes integran estos contingentes ya no realiza el recorrido exclusivamente a pie. Algunos utilizan camiones y otros medios de transporte, lo que puede acelerar su llegada a Coahuila

Migrantes: preparan alimentos, ropa y alojamiento

Sánchez Valencia indicó que la parroquia Verbo Encarnado ya reúne colchones, ropa y alimentos para responder a las necesidades de quienes lleguen. Sin embargo, consideró necesario ampliar la colaboración ciudadana, porque el número de personas que transitan por esta región puede rebasar las previsiones iniciales de atención.

Por ello, convocó a los habitantes de los municipios que integran la Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe a colaborar con la Pastoral del Migrante. La ayuda requerida comprende alimentos, espacios de hospedaje, prendas de vestir y participación de médicos voluntarios que puedan realizar revisiones a quienes presenten problemas de salud.

El sacerdote explicó que la atención humanitaria no se limita a proporcionar comida y alojamiento. También contempla identificar a las personas que llegan enfermas o con algún padecimiento, para facilitarles una valoración médica antes de que continúen su recorrido hacia el norte del país.

Recordó que la ruta migratoria tiene diferentes puntos de distribución, entre ellos Monterrey, desde donde los grupos pueden dirigirse hacia Torreón, Reynosa o la Región Centro de Coahuila. Esta diversificación dificulta establecer con exactitud cuántas personas llegarán a Monclova y Frontera.

La experiencia de anteriores caravanas también mostró que las necesidades pueden aumentar repentinamente. Aunque las organizaciones religiosas preparan espacios para determinada cantidad de personas, las decisiones de desplazamiento y las condiciones del trayecto modifican el número de migrantes que finalmente solicitan ayuda.

Expectativas sobre la política migratoria de Estados Unidos

En cuanto al panorama internacional, el coordinador de la Pastoral del Migrante señaló que existe una expectativa de cambios en la política migratoria estadounidense, derivada del resultado de las recientes elecciones intermedias en ese país.

Indicó que este escenario ha sido parte de las conversaciones dentro de la Pastoral de Migración y que han recibido comentarios de personas que viven en Estados Unidos. De acuerdo con esas expectativas, podría disminuir la persecución contra los migrantes y modificarse la actuación de las autoridades migratorias.

Sánchez Valencia dijo incluso la posibilidad de que desaparezca el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en enero. Sin embargo, presentó ese escenario como una expectativa relacionada con los planteamientos políticos de los congresistas y gobernadores electos en los comicios del martes, no como una decisión gubernamental ya confirmada.

También consideró que una eventual flexibilización de las medidas migratorias tendría repercusiones económicas para México. Explicó que muchas familias mantienen vínculos económicos con personas que trabajan o residen en Estados Unidos, mientras otras buscan oportunidades laborales mediante el desplazamiento hacia ese país.

El sacerdote recordó que la atención de la parroquia también ha incluido a mexicanos procedentes de Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Señaló que durante anteriores periodos de movilidad recibieron a connacionales que utilizaron los espacios de asistencia humanitaria habilitados en la región.

Finalmente, agradeció la colaboración de los medios de comunicación y de la población que ha respaldado estas labores. Señaló que la parroquia representa el trabajo pastoral del obispo de Saltillo y que la atención a las personas migrantes responde al llamado de la Iglesia a acompañar a quienes se encuentran en condiciones de pobreza y desamparo.

Como antecedente inmediato, este domingo 8 de noviembre llegó a Tapachula, Chiapas, la tercera caravana hondureña denominada Dios con nosotros, integrada por más de mil personas. El contingente ingresó por Suchiate durante la noche del viernes y avanzó aproximadamente 35 kilómetros hasta Tapachula, donde prevé descansar antes de continuar hacia el norte.