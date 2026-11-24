Las condiciones más frías se esperan durante las madrugadas del miércoles y jueves, cuando las temperaturas podrían descender a entre -5 y 0 grados.

Temperaturas de hasta cinco grados bajo cero, lluvias y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora se pronostican para Coahuila durante los próximos días, debido al ingreso del frente frío número 8 y la masa de aire ártico asociada, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia, las condiciones más frías se esperan durante las madrugadas del miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, cuando las temperaturas podrían descender a entre -5 y 0 grados en las zonas serranas de la entidad.

Para este lunes 23 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de cielo medio nublado a nublado y ambiente frío durante las primeras horas del día.

También se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, que podrían provocar la caída de ramas y el desplazamiento de objetos colocados en exteriores.

El martes 24 de noviembre se pronostican lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, mientras que para el jueves 26 podrían presentarse nuevamente chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros.

Región Sureste registrará mínimas de hasta 4 grados

En la Región Sureste, que comprende municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, el pronóstico regional establece una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 8 para este lunes.

Para el martes se prevé un descenso a una máxima de 18 grados y mínima de 4, mientras que el miércoles se esperan temperaturas de entre 17 y 5 grados.

El jueves la temperatura máxima prevista para esta región es de 19 grados, mientras que la mínima permanece pendiente de confirmación en el reporte estatal.

Norte y Centro-Desierto también tendrán descenso térmico

La Región Norte registrará este lunes temperaturas de entre 18 y 10 grados, que disminuirán el martes a una máxima de 15 y mínima de 3 grados.

Para el miércoles se pronostican 17 grados de máxima y 4 de mínima, mientras que el jueves se esperan temperaturas de entre 17 y 5 grados.

En la Región Centro-Desierto, las temperaturas pasarán de una máxima de 18 y mínima de 7 grados este lunes a valores de entre 15 y 4 grados el martes.

Durante el miércoles se esperan 17 grados de máxima y 5 de mínima, mientras que para el jueves se prevén 19 y 7 grados, respectivamente.

Carbonífera y Laguna también resentirán el frente frío

En la Región Carbonífera, el pronóstico establece temperaturas de 19 grados de máxima y 11 de mínima para este lunes, con un descenso a 16 y 6 grados durante el martes.

Para el miércoles se esperan 18 grados de máxima y 4 de mínima, mientras que el jueves se prevén temperaturas de entre 19 y 6 grados.

En La Laguna, las condiciones serán menos frías en comparación con otras regiones del estado, con temperaturas de 23 grados de máxima y 9 de mínima este lunes.

El martes se pronostican 21 grados de máxima y 7 de mínima; el miércoles, 19 y 6 grados; y el jueves, 21 y 9 grados.

Advierten riesgos en carreteras por lluvia y niebla

Protección Civil advirtió que las precipitaciones y la presencia de bancos de niebla podrían ocasionar pavimento resbaladizo, encharcamientos y reducción de visibilidad en caminos y carreteras.

Ante estas condiciones, recomendó disminuir la velocidad al conducir, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar cruzar arroyos, vados o calles inundadas.

La dependencia también pidió asegurar láminas, lonas, macetas y muebles de exterior que puedan ser desplazados por las rachas de viento, además de evitar permanecer cerca de árboles, postes o anuncios publicitarios durante los periodos de mayor intensidad.

Piden precaución con calentadores por riesgo de intoxicación

Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomendaron revisar el funcionamiento de los equipos de calefacción y mantener una ventilación adecuada durante su uso.

También advirtieron sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono al utilizar anafres, braseros o aparatos de combustión no aptos para interiores en espacios cerrados.

La Subsecretaría de Protección Civil pidió prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, particularmente durante las noches y madrugadas.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendaron consultar los avisos oficiales ante posibles modificaciones del pronóstico.

En caso de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del número 911.