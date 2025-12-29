Prevén nevadas en Coahuila para última semana de diciembre

Se prevé que en zonas serranas se tengan temperaturas suficientemente bajas para contar con la presencia de nieve y lluvia congelante

Coahuila podría registrar las primeras nevadas y caída de aguanieve de la temporada durante esta ultima semana de diciembre y la primera de enero, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán.

El funcionario explicó que, si bien aún se mantiene vigilancia constante de los sistemas meteorológicos, los modelos climáticos ya anticipan condiciones de humedad y temperaturas suficientemente bajas para la presencia de nieve y lluvia congelante, principalmente en zonas serranas, con una mayor precisión del pronóstico dentro de las siguientes 96 horas.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Protección Civil ya alertó a los 38 municipios del estado para que refuercen medidas preventivas, como la adquisición de sal para vialidades, la preparación de cuadrillas de atención y la activación de protocolos de respuesta ante bajas temperaturas.

Durán detalló que los refugios temporales se encuentran habilitados en todo Coahuila, con más de 100 espacios listos para operar de manera inmediata cuando las temperaturas alcancen niveles de riesgo.

Además, las cinco regiones de Protección Civil trabajan de forma coordinada con el DIF, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y dependencias de desarrollo social.

Como medida adicional, anunció que por primera vez se firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, que permitirá alojar de manera gratuita en hoteles a personas afectadas en caso de que los albergues resulten insuficientes o se encuentren alejados de las zonas impactadas.

Prevén ráfagas de viento de hasta 70 km/h por frente frío

De acuerdo con información oficial emitida este domingo, un nuevo frente frío de origen ártico ingresará al norte del país, provocando temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados, heladas en regiones serranas, vientos de hasta 70 kilómetros por hora y la posibilidad de lluvia congelante durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales, extremar precauciones durante las fiestas de fin de año y atender las recomendaciones para evitar riesgos a la salud y accidentes derivados de las condiciones invernales.