Prevén lluvias intensas y granizo en gran parte de Coahuila

Coahuila mantendrá este martes lluvias fuertes, vientos y posible granizo. Autoridades alertan por riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de arroyos.

Las lluvias seguirán presentes este martes en gran parte de Coahuila y, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, algunas regiones podrían registrar tormentas de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las condiciones se deben a la combinación del monzón mexicano con diversos sistemas atmosféricos que favorecen el ingreso de humedad y la formación de nubes de tormenta sobre el estado.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé acumulados de entre 50 y 75 milímetros de lluvia, por lo que existe riesgo de encharcamientos, aumento en el nivel de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas vulnerables.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de ramas, árboles, anuncios y otros objetos que representen un riesgo para la población.

Aunque persistirá el ambiente cálido durante gran parte del día, las autoridades estatales recomendaron no bajar la guardia ante las tormentas y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas, no intentar cruzar calles inundadas o cauces con corriente, conducir con precaución por la reducción de visibilidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Protección Civil del Estado informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales. En caso de alguna emergencia, recordó que el número 911 permanece disponible las 24 horas.