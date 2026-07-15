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Prevén lluvias intensas y granizo en gran parte de Coahuila

Por: Patricia Agüero

14 Julio 2026, 13:06

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Coahuila mantendrá este martes lluvias fuertes, vientos y posible granizo. Autoridades alertan por riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de arroyos.

Prevén lluvias intensas y granizo en gran parte de Coahuila

Las lluvias seguirán presentes este martes en gran parte de Coahuila y, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, algunas regiones podrían registrar tormentas de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las condiciones se deben a la combinación del monzón mexicano con diversos sistemas atmosféricos que favorecen el ingreso de humedad y la formación de nubes de tormenta sobre el estado.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé acumulados de entre 50 y 75 milímetros de lluvia, por lo que existe riesgo de encharcamientos, aumento en el nivel de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas vulnerables.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de ramas, árboles, anuncios y otros objetos que representen un riesgo para la población.

Aunque persistirá el ambiente cálido durante gran parte del día, las autoridades estatales recomendaron no bajar la guardia ante las tormentas y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas, no intentar cruzar calles inundadas o cauces con corriente, conducir con precaución por la reducción de visibilidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Protección Civil del Estado informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales. En caso de alguna emergencia, recordó que el número 911 permanece disponible las 24 horas.

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