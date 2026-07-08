Prevén lluvias fuertes, granizo y vientos intensos en Coahuila

Coahuila enfrentará este martes lluvias fuertes, posibles granizadas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora,

Este martes se pronostica la presencia de lluvia en varias regiones de Coahuila, donde además se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo, por lo que las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones serán provocadas por la interacción de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 16 y el ingreso de humedad al noreste del país.

Las regiones Norte, Carbonífera y Sureste serán las más afectadas, con pronóstico de chubascos y lluvias fuertes que podrían dejar acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, crecidas de arroyos y ríos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas vulnerables.

También se esperan vientos con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

Asimismo, las autoridades recordaron que las altas temperaturas continuarán en gran parte del estado, por lo que exhortaron a mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Protección Civil de Coahuila informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales. En caso de emergencia, se debe llamar al 911.