Prevén lluvias fuertes, granizo y vientos intensos en Coahuila

Este martes se pronostica la presencia de lluvia en varias regiones de Coahuila, donde además se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo, por lo que las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones serán provocadas por la interacción de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 16 y el ingreso de humedad al noreste del país.
Las regiones Norte, Carbonífera y Sureste serán las más afectadas, con pronóstico de chubascos y lluvias fuertes que podrían dejar acumulados de entre 25 y 50 milímetros.
Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, crecidas de arroyos y ríos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas vulnerables.
También se esperan vientos con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.
Asimismo, las autoridades recordaron que las altas temperaturas continuarán en gran parte del estado, por lo que exhortaron a mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.
Protección Civil de Coahuila informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales. En caso de emergencia, se debe llamar al 911.