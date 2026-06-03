Prevén lluvias fuertes entre miércoles y viernes en Ramos Arizpe

Protección Civil de Ramos Arizpe llama a reforzar precauciones por lluvias previstas de miércoles a viernes, con mayor intensidad el jueves.

La Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe exhortó a la población a reforzar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias que podrían registrarse entre miércoles y viernes de esta semana, periodo en el que se espera una mayor probabilidad de precipitaciones, particularmente durante el jueves.

Las autoridades municipales recomendaron a los habitantes mantenerse atentos a los reportes meteorológicos oficiales y tomar precauciones tanto en viviendas como al circular por calles y carreteras.

De acuerdo con la dependencia, es importante asegurar techumbres ligeras, lonas, puertas, ventanas y objetos que pudieran desprenderse por efecto del viento o la lluvia, además de mantener libres de basura patios, banquetas y sistemas de desagüe para facilitar el flujo del agua.

En el caso de los automovilistas, Protección Civil pidió reducir la velocidad, respetar los señalamientos de tránsito, aumentar la distancia entre vehículos y encender las luces durante condiciones de lluvia o baja visibilidad.

Asimismo, advirtió que, en caso de presentarse neblina o bancos de niebla, los conductores deben utilizar luces bajas o de niebla, evitar las luces altas y extremar precauciones al transitar por carreteras y vialidades.

La dependencia también recomendó evitar resguardarse bajo árboles, estructuras inestables o construcciones en malas condiciones durante las precipitaciones, así como mantenerse alejados de arroyos, corrientes de agua y zonas con acumulación importante de escurrimientos.

Las autoridades recordaron que el pronóstico puede modificarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas, por lo que insistieron en consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Para reportar emergencias o situaciones de riesgo, Protección Civil de Ramos Arizpe mantiene habilitados el número 911 y la línea directa 844 488 6981 para atención a la ciudadanía.