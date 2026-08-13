Prevén lluvias fuertes en la Sierra de Durango este miércoles

Durango tendrá lluvias este miércoles 12 de agosto, con mayor intensidad en la Sierra Occidental y precipitaciones aisladas en la capital

El estado de Durango mantendrá condiciones de lluvia durante este miércoles 12 de agosto, con precipitaciones de mayor intensidad en la Sierra Occidental. En municipios cercanos y en la capital se esperan lluvias ligeras y aisladas.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la ciudad de Durango tendrá una mañana fresca, con temperaturas mínimas de entre 14 y 15 grados Celsius. Para la tarde, el termómetro podría alcanzar entre 31 y 32 grados, por lo que prevalecerá un ambiente caluroso.

Lluvias podrían generar tormentas

Las precipitaciones previstas para la entidad podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Además, se pronostican vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora durante la jornada, aunque en algunas regiones las rachas podrían alcanzar velocidades mayores.

Pronóstico Meteorológico #Durango:

Miércoles 12 de Agosto 2026.



Este Miércoles se prevé:



•Lluvias fuertes a muy fuertes en la sierra occidental.

•Lluvias ligeras a moderadas en los valles del sureste y municipios adyacentes a la sierra, incluyendo la cd. Capital. pic.twitter.com/JZdMVBs24D — Conagua DL Durango (@ConaguaDLDgo) August 12, 2026 Las regiones oeste y noroeste de Durango concentrarán las lluvias más intensas. Estas condiciones podrían provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad. El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante los siguientes días, principalmente en la Sierra Occidental, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar de manera repentina. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima y extremar precauciones, especialmente en zonas donde puedan presentarse inundaciones, deslaves o crecidas de ríos y arroyos.