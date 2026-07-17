Prevén incremento del caudal del Río Bravo en Piedras Negras

Lluvias en Coahuila y Texas elevarán el caudal del Río Bravo frente a Piedras Negras hasta 1 100 m³/s el sábado 18. Protección Civil activa monitoreo

El caudal del río Bravo frente a Piedras Negras continuará en aumento durante los próximos días como consecuencia de las lluvias registradas en el norte de Coahuila y el sur de Texas, por lo que autoridades de Protección Civil activaron un monitoreo permanente y emitieron recomendaciones preventivas para la población.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, el afluente alcanzará un caudal aproximado de 1,100 metros cúbicos por segundo, con una escala estimada de 5.20 metros hacia el mediodía del sábado 18 de julio.

Aunque las autoridades estatales aclararon que este incremento no representa, por el momento, un riesgo mayor para la población, exhortaron a evitar actividades recreativas o de trabajo en las inmediaciones del río debido a que el aumento del caudal podría generar corrientes más fuertes e impredecibles.

La dependencia recomendó a quienes realizan actividades de pesca mantenerse alejados de la margen del río y extremar precauciones, ya que el incremento en la velocidad de la corriente puede provocar arrastres repentinos.

Asimismo, pidió a las personas que desarrollan trabajos cerca del afluente mantenerse atentas a cualquier cambio en el nivel del agua y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

El llamado también se dirigió a habitantes de asentamientos ubicados en zonas bajas o irregulares cercanas al río, a quienes se solicitó permanecer informados a través de los canales oficiales y atender cualquier medida preventiva que pudiera emitirse conforme evolucione el comportamiento del caudal.

La alerta coincide con los avisos emitidos por autoridades del condado de Maverick, Texas, donde también se prevé un incremento significativo del nivel del Río Grande durante el fin de semana.

En esa región se recomendó a productores rurales trasladar con anticipación maquinaria, remolques, alimento para ganado y animales hacia zonas altas para evitar afectaciones por una posible creciente.

Protección Civil de Coahuila informó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones del río Bravo y reiteró que cualquier cambio relevante será comunicado oportunamente a la población mediante los canales oficiales.