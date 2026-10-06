Prevén hasta 60 años de cárcel por ataque en secundaria

Los dos hermanos señalados por el ataque en una secundaria de Torreón son mayores de edad; el Gobierno de Coahuila mantiene apoyo psicológico a las víctimas

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El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que en Coahuila se aplicará todo el peso de la ley contra los dos hermanos señalados como presuntos responsables del ataque ocurrido en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón.

El mandatario señaló que las instituciones trabajan para fortalecer la carpeta de investigación y lograr que en los próximos meses se lleve a cabo el juicio correspondiente.

¿Qué pena podrían alcanzar los acusados por el ataque?

Jiménez Salinas explicó que, de acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, los imputados, ambos mayores de edad, podrían alcanzar hasta 60 años de prisión.

Señaló que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial continuarán con las investigaciones para que se determine su responsabilidad y se dicte la sentencia que corresponda.

¿Qué apoyo reciben las víctimas del ataque?

El Gobierno de Coahuila mantiene el respaldo a las víctimas directas e indirectas del ataque, así como a sus familias, habitantes del ejido y estudiantes de la secundaria.

El objetivo, explicó el gobernador, es brindarles no solamente apoyo económico, sino también atención psicológica y terapias que les permitan enfrentar y superar este episodio.

Buscan prevenir nuevos ataques en Coahuila

El mandatario estatal añadió que, además de la reacción de las instituciones ante lo ocurrido, se trabaja en programas de prevención y atención para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

“Hemos dicho que aquí en Coahuila tratamos de prevenir todo lo que se puede y cuando sucede algo hemos dicho que hay una reacción determinante”, señaló.