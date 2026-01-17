Prevén ambiente frío por ingreso del frente 29 en Coahuila

El sistema frontal llegará con fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en distintas regiones de Coahuila a partir del mediodía de este viernes

El ingreso del frente frío número 29 provocará un marcado descenso de temperatura, así como fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en distintas regiones de Coahuila a partir del mediodía de este viernes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema frontal interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá ambiente frío durante las noches y madrugadas, con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius, además de heladas en zonas serranas del estado.

También se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían ocasionar la caída de árboles, postes y estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente al conducir.

Pronóstico por región

Región Norte

• Viernes: 22 °C / 4 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Sábado: 17 °C / 2 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Domingo: 20 °C / 5 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Lunes: 20 °C / 8 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

Región Carbonífera

• Viernes: 25 °C / 5 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Sábado: 18 °C / 5 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Domingo: 20 °C / 5 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Lunes: 21 °C / 9 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

Región Centro

• Viernes: 26 °C / 6 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Sábado: 17 °C / 4 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Domingo: 20 °C / 7 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Lunes: 21 °C / 8 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

Región Laguna

• Viernes: 24 °C / 7 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Sábado: 21 °C / 5 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Domingo: 20 °C / 7 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

• Lunes: 23 °C / 9 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

Región Sureste

• Viernes: 22 °C / 6 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

• Sábado: 16 °C / 3 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

• Domingo: 15 °C / 2 °C – 10 % de probabilidad de lluvia

• Lunes: 20 °C / 7 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

Recomendaciones ante el frío

Ante las bajas temperaturas, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se pide evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, y utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados y en buen estado.

En coordinación con los municipios, se mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales en los 38 municipios, para brindar cobijo y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La ubicación de los refugios puede consultarse en:

http://proteccioncivil.sfpcoahuila.gob.mx/modulo22.php?opcion=8



Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las recomendaciones preventivas ante las condiciones meteorológicas adversas.