Prevén alza en pescados y mariscos por Cuaresma

Comerciantes del Mercado de La Puntilla estiman aumentos graduales; el camarón subiría hasta 40 pesos por kilo en próximas semanas

Aunque a principios de febrero de 2026 algunos precios se han mantenido estables, en el horizonte ya se perfilan aumentos en pescados y mariscos conforme se acerque el punto más alto de la temporada de Cuaresma y Semana Santa.

Comerciantes del sector anticipan que la combinación entre mayor demanda y oferta limitada comenzará a presionar los costos en las próximas semanas.

En el mercado de La Puntilla, especializado exclusivamente en la venta de productos del mar, locatarios advierten que el encarecimiento será gradual pero inevitable. La expectativa es que el movimiento de compradores repunte conforme avance el calendario litúrgico, un comportamiento que históricamente impacta de forma directa en los precios.

De acuerdo con estimaciones del propio mercado, el incremento general podría ubicarse entre 10 y 15 pesos por kilogramo en distintos productos del mar, un ajuste que, si bien no es abrupto, sí comenzará a sentirse en el bolsillo de los consumidores habituales.

Sin embargo, el mayor golpe se prevé en el camarón, considerado uno de los productos estrella de la temporada. Para este crustáceo se proyecta un aumento de entre 30 y 40 pesos por kilogramo, impulsado principalmente por factores como la escasez y las condiciones climáticas adversas que han complicado su captura oportuna.

Ante este panorama, comerciantes recomiendan a los consumidores anticipar sus compras y mantenerse atentos al comportamiento del mercado en las próximas semanas, pues conforme se acerquen los días fuertes de la Cuaresma, la presión sobre los precios podría intensificarse.