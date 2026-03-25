Prevé Saltillo derrama de hasta 200 millones de pesos por Mundial

El incremento en tarifas hoteleras en Monterrey durante el Mundial ha generado que congresos, convenciones y eventos busquen sedes alternas más accesibles

La ciudad de Saltillo y la región Sureste de Coahuila podrían registrar una derrama económica de entre 150 y 200 millones de pesos durante junio de 2026, impulsada por el desplazamiento de eventos desde Monterrey en el marco de la Copa del Mundo, informó Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Explicó que el incremento en tarifas hoteleras en Monterrey durante el Mundial ha generado que congresos, convenciones y eventos busquen sedes alternas más accesibles, beneficiando a Saltillo, donde ya se tienen confirmadas diversas actividades para ese periodo.

Detalló que, en condiciones normales, la derrama económica en junio oscila entre 80 y 100 millones de pesos; sin embargo, con el efecto del Mundial se proyecta un aumento de al menos 50 millones adicionales.

Indicó que este comportamiento comenzará a reflejarse a partir del 1 de junio, con eventos ya programados derivados de este reacomodo regional de la demanda.

En cuanto a ocupación hotelera, señaló que actualmente se registra apenas un 5 por ciento en reservaciones, pero se espera alcanzar hasta un 70 por ciento en promedio durante todo el mes, con picos del 100 por ciento en Saltillo.

Agregó que este dinamismo podría extender beneficios a otras ciudades cercanas como Monclova, Parras y Torreón, donde la ocupación podría incrementarse entre 60 y 70 por ciento.

Sobre el perfil de visitantes, estimó que la mayoría provendrá del interior del país, aunque también se prevé la llegada de turistas internacionales, principalmente de Japón y Corea del Sur.

En el caso de Semana Santa, López Aguirre indicó que la región Sureste podría generar una derrama económica de entre 20 y 25 millones de pesos, con niveles de ocupación de entre 70 y 80 por ciento en días pico, impulsados por turismo religioso y la oferta cultural de la ciudad, que incluye más de 25 museos.