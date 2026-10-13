Prevé Ramos Arizpe recaudar 874 millones de pesos durante 2027

Cabildo aprueba la Ley de Ingresos y el Presupuesto del próximo año. Las propuestas continúan su trámite legal para entrar en vigor.

El municipio de Ramos Arizpe proyecta ingresos por 874 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos aprobados este lunes 12 de octubre por el Cabildo durante su sesión ordinaria.

La propuesta establece los recursos que el Ayuntamiento estima recibir durante el próximo año para financiar la operación de la administración municipal, así como los programas, obras y servicios públicos destinados a la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la planeación financiera busca mantener la continuidad de los proyectos municipales y garantizar recursos para atender las necesidades de infraestructura y servicios públicos de Ramos Arizpe.

Durante la sesión, los integrantes del Cabildo revisaron las previsiones de ingresos y las disposiciones fiscales planteadas para 2027, tomando como referencia las condiciones económicas actuales y las estimaciones financieras para el siguiente ejercicio.

La aprobación representa el primer paso del proceso presupuestal municipal, ya que la iniciativa de Ley de Ingresos deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente ante el Congreso del Estado de Coahuila.

Los 874 millones de pesos corresponden a una estimación de ingresos, por lo que no representan recursos recaudados ni un presupuesto de egresos aprobado para 2027.

Con esta proyección, el Ayuntamiento comenzará a definir la planeación financiera del próximo año, que servirá como base para determinar la distribución de recursos entre las distintas áreas de la administración municipal.