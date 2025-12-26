Prevé Alcaldía de Saltillo aumento por impuesto predial en 2026

Por: Antonio Herrera 25 Diciembre 2025, 22:44

De acuerdo con autoridades municipales, el crecimiento en la recaudación se deriva del ajuste del 4 por ciento autorizado por el Congreso del Estado

El Ayuntamiento de Saltillo proyecta una recaudación superior a los 551 millones de pesos por concepto del impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026, cifra que representa un incremento de más de 21 millones de pesos respecto a los 530 millones obtenidos en 2025. Este aumento permitirá al municipio contar con mayores recursos para la operación y desarrollo de diversos programas y servicios. De acuerdo con autoridades municipales, el crecimiento en la recaudación se deriva del ajuste del 4 por ciento autorizado por el Congreso del Estado en las leyes de ingresos de los municipios de Coahuila. Dicho incremento busca fortalecer las finanzas locales y garantizar la continuidad de proyectos enfocados en el mejoramiento de la infraestructura y la atención a la ciudadanía. La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que se mantendrán los incentivos para los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con el pago del predial. Los descuentos serán del 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, además de la posibilidad de participar en sorteos y obtener estímulos económicos como reconocimiento a la puntualidad.