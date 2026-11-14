Pretende Canacintra que empresas locales participen con Pemex

El organismo industrial sostiene reuniones estratégicas para asegurar contratos y evitar que empresas foráneas concentren las obras.

Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó las pruebas de perforación en Hidalgo, Coahuila, para determinar si existe suficiente agua salobre que pueda utilizarse en futuros trabajos de extracción de gas natural no convencional mediante fractura hidráulica, conocida como fracking.

La primera perforación permitirá identificar las características del recurso hídrico disponible, establecer su volumen y determinar si existe separación respecto de los acuíferos de agua dulce. El objetivo es comprobar que las operaciones potenciales no comprometan las reservas destinadas al consumo humano.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, industriales de Monclova buscan posicionarse como proveedores de los trabajos de exploración y una eventual explotación de gas natural. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) intensificó sus acercamientos con autoridades y empresas vinculadas con estos proyectos.

Canacintra busca incorporar proveedores regionales

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, informó que desde principios de año mantiene gestiones para presentar la capacidad productiva y de servicios de las empresas de la Región Centro. La intención es conseguir contratos y evitar que los principales beneficios económicos queden exclusivamente en manos de compañías foráneas.

El dirigente empresarial explicó que, con el respaldo de la representación nacional de Canacintra, han sostenido reuniones con Pemex, la Secretaría de Energía y tres compañías relacionadas con la petrolera. En esos encuentros han expuesto la infraestructura, experiencia y servicios que pueden ofrecer los industriales de Monclova.

Como parte de estas gestiones, Mtanous Falco realiza acercamientos en Texas, donde tiene prevista una reunión con una de las empresas que tendría mayor participación en los trabajos. El propósito es establecer relaciones comerciales y presentar formalmente las posibilidades de proveeduría regional.

El potencial de las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picacho representa una oportunidad para la actividad industrial de Coahuila. Ambas regiones concentran interés por sus posibilidades de albergar yacimientos de gas natural no convencional, cuya explotación dependerá de los resultados de las evaluaciones en curso.

Entre los servicios que podrían demandarse figuran transporte de materiales, construcción, mantenimiento, arrendamiento de maquinaria, servicios industriales y proveeduría especializada. Son actividades en las que Monclova cuenta con empresas que buscan participar desde las primeras etapas de los desarrollos.

Mtanous Falco advirtió que Canacintra mantendrá las gestiones para que los proveedores locales sean tomados en cuenta, evitando que compañías de otras entidades concentren los contratos.

Estudios de agua y viabilidad del proyecto

La perforación realizada en Hidalgo constituye una etapa de investigación y no significa que Pemex haya iniciado la explotación comercial de gas. La petrolera deberá analizar primero la disponibilidad de agua salobre y sus condiciones para determinar si puede utilizarse en operaciones de este tipo.

La separación entre las fuentes de agua salobre y los acuíferos de agua dulce es uno de los aspectos clave para garantizar que no se comprometan las reservas destinadas al abastecimiento de la población.

Por ahora, tampoco existen proyectos de extracción definidos para 2027. Cualquier determinación sobre el desarrollo de los yacimientos dependerá de los resultados técnicos, ambientales y económicos de las investigaciones que se realizan en territorio coahuilense, mientras los industriales locales continúan preparándose para integrarse a la cadena de valor.