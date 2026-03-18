Presunto ebrio genera riesgo sobre bulevar Venustiano Carranza

Por: Antonio Herrera 17 Marzo 2026, 07:45 Compartir

El incidente ocurrió a las afueras de un bar, donde, según testigos, el individuo se trepó al vehículo de alquiler mientras este avanzaba sobre la vialidad

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Una situación de riesgo vial se registró durante el fin de semana en el bulevar Venustiano Carranza Boulevard, Saltillo, al norte de Saltillo, cuando un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol se subió al cofre de un taxi que circulaba por la zona, provocando momentos de tensión entre automovilistas y personas que se encontraban en los alrededores. El incidente ocurrió a las afueras del bar Sayulita Bar, donde, según testigos, el individuo se trepó al vehículo de alquiler mientras este avanzaba sobre la vialidad con dirección al Periférico Luis Echeverría Álvarez. Ante el riesgo de que ocurriera un accidente, el conductor del taxi decidió detener la marcha y orillarse hacia la banqueta para retirar al sujeto. Personas que presenciaron la escena captaron el momento en video, material que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. Sin embargo, algunos testigos señalaron que varios presentes optaron por grabar y burlarse de la situación en lugar de intervenir, mientras que el personal del establecimiento tampoco habría actuado para controlar el incidente, lo que generó críticas entre ciudadanos por el peligro que representó para peatones y conductores.