Presiones de EUA han frenado la reforma electoral de Morena

Para el líder de la bancada del PAN en el Congreso de Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, la presión que ha ejercido Estados Unidos para que México no se convierta en un estado totalitario ha sido una de las razones por las que el partido oficial no ha sometido a votación esta serie de modificaciones a la ley, que le daría todo el poder a Morena.

Según el diputado panista, la reforma que plantea Morena ha sido afectada, en parte, por los escándalos de corrupción y las relaciones de importantes políticos de este partido con el crimen organizado, pero también por la presión de Estados Unidos, que está buscando acabar con gobiernos pseudodemocráticos como Venezuela y Cuba en Latinoamérica.

“Al tener reacciones de la ciudadanía, tuvieron que hacerle ajustes a la ley para poner la mesa como mejor les convenga, quitándole fuerza al árbitro electoral, quitando plurinominales y recursos a los partidos políticos.

“Al haber un malestar, y presiones de los Estados Unidos respecto al debilitamiento de la democracia, la han ido aplazando, por eso no la han presentado, esa es la realidad…”.

Dijo que Estados Unidos está ejerciendo presión a los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, y particularmente en México la reforma planteada por Morena es un guiño al socialismo, lo que no le conviene a su socio comercial más importante.

Dijo que el otro aspecto que ha detenido la reforma que pretende Morena es la falta de consensos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que se verían afectados tanto en la asignación de prerrogativas como de representación proporcional.