Presidente del Tribunal Superior de Coahuila afirma mejoría

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, afirmó que Coahuila tiene uno de los mejores Poderes Judiciales del estado, y que absolutamente nadie está por encima de la ley.
“La justicia tiene que llegar a todos los rincones, y sea quien sea, un funcionario, funcionaria, alguna persona que cometa algún delito, va a tener que vérselas en un juicio, y va a tener que estar frente al juez y frente a la acusación de la Fiscalía”, dijo Mery Ayup, quien señaló que en el estado la justicia es ciega y no ve por partidos políticos o posiciones sociales.
“La ley es clara y sin distingo para nadie, así sean funcionarios públicos, y sean mujeres u hombres, eso no los hace ni las hace intocables, ni los exime, el respeto a la ley es igual para los hombres y las mujeres, y los deberes y las obligaciones son exactamente iguales”.
Dijo que el Poder Judicial de Coahuila se mantiene al margen de las manifestaciones que cualquier persona pueda hacer en las redes sociales; sin embargo, frente a las juezas y los jueces, las evidencias son las que determinan la culpabilidad o inocencia de una persona.
Mery Ayup, quien de acuerdo con una encuesta de la consultora GobernArte, es el presidente de los Poderes Judiciales estatales en primer lugar en conocimiento y aprobación de todo el país, dijo que ya se prepara la inauguración de la Ciudad Judicial, la cual concentrará a cerca de 800 funcionarios, y se atenderá a cerca de mil 200 personas.
“El objetivo de esta Ciudad Judicial es concentrar en un solo complejo la justicia civil, familiar, mercantil y laboral, además de los servicios de defensoría pública bajo un modelo innovador de administración”.
El costo de este proyecto asciende a 250 millones de pesos, con alrededor de 14 mil metros cuadrados de oficinas modernas para la atención de los ciudadanos.