Presidenta eleva meta de Programa federal de vivienda en Coahuila

En el evento al que asistió la mandataria, se entregaron 60 de un total de 88 viviendas ya asignadas en ese conjunto habitacional, desarrollado por Infonavit.

La meta de construcción de vivienda en Coahuila pasó de 19 mil a 65 mil unidades para el cierre del sexenio federal, dentro del programa Vivienda para el Bienestar, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de 60 casas en el desarrollo Colinas de Santiago, en Monclova.

Coahuila, entre los estados con mayor proyección habitacional

Con este ajuste, la entidad se convierte en uno de los estados con mayor proyección de crecimiento habitacional dentro del plan nacional, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país durante la administración federal.

En el evento se entregaron 60 de un total de 88 viviendas ya asignadas en ese conjunto habitacional, desarrollado por Infonavit. Actualmente existen 10 proyectos en marcha en la entidad que suman 9 mil 600 viviendas, y se prevé iniciar la construcción de 26 mil más para alcanzar 35 mil 600 unidades antes de finalizar el año.

Beneficios a derechohabientes del Infonavit y Fovissste

Más de 5 millones de derechohabientes del Infonavit y 400 mil del Fovissste han sido beneficiados con descuentos o condonaciones de créditos considerados impagables, tras reformas a la Ley del Infonavit.

Mecanismos del programa Vivienda para el Bienestar

El programa opera a través de tres vías: Infonavit para trabajadores afiliados al IMSS, Fovissste para empleados del Estado y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para personas sin derechohabiencia.

Coordinación estatal y federal para proyectos habitacionales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre el gobierno estatal y federal para la ejecución de proyectos de vivienda en la entidad, consolidando a Coahuila como un foco de expansión habitacional dentro del plan federal.