 Presidenta del Congreso de Coahuila critica reforma de AMLO

Luz Elena Morales señalo que esta situación ya no se trata de un tema de revanchismo, si no de un tema de autoritarismo puro

Luz Elena Morales Núñez presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, considero preocupante la iniciativa de reforma presentada en un principio en el Senado por el coordinador de MORENA Adán Augusto López, basada en que ningún recurso legal interpuesto ante el Poder Judicial, pueda dejar sin efecto las reformas constitucionales.

“A mí lo que me preocupa son las nuevas reformas federales de las cuales están hablando, donde prácticamente las decisiones del Poder Legislativo y todavía yo siendo presidenta del Poder Legislativo, rompería con el equilibrio de poderes al quitarle facultades a la Suprema Corte para la revisión de reformas constitucionales, la verdad es que es algo muy grave, como abogada lo digo, y sin duda hay que estar muy al pendiente de los cuestionamientos que vayan a surgir” indico luz Elena Moralez.

“Yo creo que ya no es revanchismo, la verdad es que se está llevando a un autoritarismo puro, muchos hablan del tema de Venezuela, la verdad tendría que estar revisando la legislación, me preocupa mucho como abogada la reforma de que han estado hablando, la verdad es que les sirven solamente a quienes están en el ejercicio del poder si la Constitución es modificada por 500 personas, por la soberanía sí, pero sin una revisión jurídica, no hay un contrapeso.

Lamentó que legislativamente no exista un contrapeso que coadyube a mantener el equilibrio entre los poderes.

