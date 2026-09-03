Presidenta de Fundación Frichem busca salir de prisión

La petición fue planteada después de que la imputada quedó vinculada a proceso por el delito de crueldad y violencia contra los animales

Lizbeth “N”, presidenta de la Fundación Frichem, busca modificar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta dentro del proceso penal relacionado con el presunto maltrato de perros resguardados en un albergue de Castaños. Su defensa promovió una audiencia de revisión para solicitar que pueda continuar el procedimiento judicial en libertad.

La petición fue planteada después de que la imputada quedó vinculada a proceso por el delito de crueldad y violencia contra los animales.

El caso corresponde a la causa penal 763/2026, en la cual el juez también estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La audiencia solicitada por la defensa estaba programada para este martes, pero finalmente no se realizó porque no todas las partes involucradas habían sido notificadas formalmente.

Por ello, será necesario completar ese procedimiento antes de establecer una nueva fecha para analizar la petición presentada por la presidenta de la Fundación Frichem.

Rescate de perros originó investigación

El procedimiento penal surgió después del operativo realizado por la Fiscalía General del Estado en un inmueble relacionado con la Fundación Frichem, donde fueron localizados decenas de perros en condiciones de vulnerabilidad.

Inicialmente, se informó sobre el rescate de 63 animales, aunque posteriormente la acusación contra Lizbeth “N” quedó relacionada con 53 perros.

La Fiscalía sostiene que la imputada tenía responsabilidades relacionadas con el cuidado de los animales y busca establecer su posible participación en las condiciones detectadas. Entre los elementos expuestos durante el proceso se encuentran reportes sobre perros con desnutrición, deshidratación, garrapatas y diversas lesiones.

Lizbeth “N” fue detenida mediante una orden de aprehensión el 17 de agosto, después de que las autoridades intervinieron el inmueble.

Posteriormente compareció ante la autoridad judicial, donde se resolvió sujetarla a proceso y mantenerla privada de la libertad durante el desarrollo de la investigación complementaria.

El caso generó la intervención de organizaciones dedicadas al rescate y protección animal, cuyos representantes acudieron a las audiencias relacionadas con el expediente. De acuerdo con reportes posteriores, 51 de los perros sobrevivieron después de recibir atención, mientras otros animales fallecieron debido a las condiciones de salud que presentaban.

Revisión definirá situación cautelar

La solicitud presentada por la defensa no representa una resolución sobre la responsabilidad penal de Lizbeth “N”. La audiencia tendrá como objetivo determinar si existen elementos suficientes para sustituir la prisión preventiva por alguna otra medida cautelar mientras continúa el proceso.

El antecedente inmediato es la vinculación a proceso dictada contra la presidenta de la Fundación Frichem, acompañada de un periodo de dos meses para la investigación complementaria.

Durante ese tiempo, tanto la Fiscalía como la defensa podrán incorporar nuevos elementos relacionados con la acusación y preparar sus respectivas posiciones.

La defensa deberá esperar ahora a que se realicen las notificaciones que quedaron pendientes para que pueda fijarse una nueva fecha de audiencia. Una vez cumplido ese requisito, el juez tendrá que escuchar los argumentos de las partes antes de determinar si mantiene o modifica la medida cautelar vigente.

En este procedimiento también se encuentra el antecedente de José Manuel “N”, identificado como cuidador del albergue, quien fue sometido a prisión preventiva por hechos relacionados con los animales.

En su investigación fueron asegurados además 11.78 kilogramos de marihuana y sustancias con características similares al cristal, elementos correspondientes a su propia causa.

Mientras se concreta la nueva audiencia, Lizbeth “N” permanece privada de la libertad. El juez deberá valorar los argumentos de la defensa y las posturas de las demás partes para determinar si existen condiciones jurídicas para que enfrente el proceso fuera de prisión.

La investigación continúa enfocada en las condiciones en que fueron encontrados los 53 perros considerados dentro de la acusación.

La situación de los animales permanece como uno de los principales elementos del caso, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.