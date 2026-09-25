Presidencia del IEC entra a fase de entrevistas con 18 aspirantes

La evaluación será complementada con los resultados obtenidos previamente en el examen de conocimientos y en las pruebas de habilidades

Un total de 18 mujeres avanzaron a la etapa de entrevistas dentro del proceso para designar a la próxima presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, informó Miguel Ángel Castillo Morales, encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad.

Explicó que esta será una de las últimas fases del procedimiento y estará a cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quienes entrevistarán a las aspirantes para valorar su experiencia, competencias, propuestas y visión sobre el funcionamiento del organismo electoral local.

La evaluación será complementada con los resultados obtenidos previamente en el examen de conocimientos y en las pruebas de habilidades, con el objetivo de determinar quién reúne el perfil requerido para ocupar la presidencia.

Aspirantes superaron las etapas eliminatorias

Castillo Morales señaló que las 18 participantes que permanecen en el proceso ya superaron las revisiones de requisitos y las diferentes etapas eliminatorias previstas en la convocatoria.

Las aspirantes son:

Sara Álvarez Anguiano, Lucelldy Angélica Carrejo Esquivel, Diana Yaneth Escobedo Torres, Yessica Esquivel Alonso, Karla Victoria González Briones, Nora Lydia González Mota, Patricia Linnett Guel Dávila, María de Lourdes Hernández Manzano, Laura Cristina Macías Valdés, Vanessa Anallancy Martínez Alvarado, Andrea Meza López, Clara Patricia Mujica Valdez, Karla Ivonne Natividad González, Martha Hilda Oyervides Herrera, María José Ramos Ramos, Zayra Astrid Rodríguez Salazar, Guadalupe Abigaíl Salazar Celaya y Betsaida Ayerim Villanueva Sosa.

El funcionario recordó que inicialmente existió una versión de la convocatoria que permitía la participación de hombres, pero posteriormente, derivado de una resolución jurisdiccional, el procedimiento quedó establecido exclusivamente para mujeres.

También descartó que la expresidenta del IEC, Gabriela de León, participe en el procedimiento, al señalar que no se registró y que, conforme a la normatividad aplicable, ya desempeñó anteriormente esa responsabilidad.

Designación deberá concretarse antes de diciembre

Castillo Morales indicó que todavía no existe una fecha exacta para la designación, pero estimó que deberá concretarse antes de que termine noviembre, debido a que el Instituto Electoral de Coahuila celebrará el 1 de diciembre la sesión con la que iniciará formalmente el proceso electoral local para la renovación de los ayuntamientos.

Una vez concluidas las entrevistas, corresponderá al Consejo General del INE valorar integralmente los resultados y aprobar, en su caso, la designación de quien encabezará el organismo electoral de Coahuila.