A través de música, uniformes y disciplina, los desfiles y bandas de guerra reúnen a familias y mantienen viva la memoria colectiva social.

Los desfiles y las presentaciones de bandas de guerra continúan formando parte de las tradiciones que reúnen a familias y ciudadanos, quienes disfrutan de estas actividades y reconocen el valor que tienen para conservar las costumbres.

A través de sus recorridos, uniformes, música y disciplina, estos eventos generan un ambiente que trasciende generaciones.

Identidad, memoria colectiva y convivencia intergeneracional

Durante una plática con ciudadanos, varios coincidieron en que este tipo de acontecimientos no deberían perderse, pues además de representar una tradición, despiertan recuerdos de otras épocas, especialmente de cuando eran niños y acudían acompañados de sus padres a observar los contingentes y escuchar las bandas de guerra.

Incluso, algunos señalaron que volver a presenciar estas escenas les permite recordar momentos de su infancia y compartir esas experiencias con las nuevas generaciones. Consideraron que mantener estas actividades es una manera de preservar parte de la identidad y las tradiciones que siguen formando parte de la memoria colectiva.