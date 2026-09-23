Presentará Gabriel Elizondo iniciativas en temas de seguridad

Por: Irene Zapata 22 Septiembre 2026, 18:00 Compartir

Apuntó que en materia energética siguen trabajando con los empresarios para llamar a la CFE a evitar los apagones, que representan pérdidas millonarias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Senador Gabriel Elizondo dijo que presentará ante la Cámara Alta diversas iniciativas que tienen que ver con el abasto energético y la seguridad, temas que surgieron durante los semilleros legislativos que se desarrollaron en agosto de este año. Recordó que uno de los primeros puntos que propuso cuando asumió la Senaduría para suplir al actual alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, fue el del regreso del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), mismo que desapareció durante el gobierno de López Obrador. Propone recuperar el Fortaseg para policías locales “Presentamos una iniciativa para que regrese ese fondo, tomando cómo se trabajaba con el Fortaseg, recordemos que las policías locales y estatales son lo primeros respondientes y ahí los tenemos que fortalecer. No solamente en la fuerza, sino también en la inteligencia, en el equipamiento”. Buscan evitar pérdidas económicas por apagones Apuntó que en materia energética siguen trabajando con los empresarios para llamar a la CFE a evitar los apagones, que representan pérdidas millonarias para empresas y negocios.