Autoridades, alcaldes y prestadores de servicios turísticos mostrarán los atractivos de sus destinos emblemáticos ante compradores nacionales.

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila participarán en el encuentro nacional que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, para promover su oferta turística, gastronomía, artesanías, tradiciones y atractivos ante representantes del sector turístico nacional e internacional.

Armando de la Garza Gaytán, presidente de la Asociación Internacional de Periodistas y Promotores de Turismo, señaló que la delegación estatal acudirá con una representación de sus ocho destinos reconocidos. La participación permitirá mostrar los atractivos que les dieron esa distinción y fortalecer su presencia dentro de los circuitos turísticos del país.

Los municipios que integran la representación coahuilense son Parras, Viesca, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Candela y Arteaga. La delegación contempla la presencia de autoridades estatales, alcaldes, prestadores de servicios turísticos, operadores y artesanos.

Pueblos Mágicos de Coahuila promoverán gastronomía y artesanías

De la Garza Gaytán explicó que la participación estatal tendrá un componente importante de promoción gastronómica y artesanal. Indicó que varios turoperadores de Coahuila también acudirán para presentar alternativas de viaje y establecer contactos comerciales con representantes de otros destinos.

Consideró que el encuentro representa una oportunidad para que cada Pueblo Mágico exponga sus características particulares. También permitirá mostrar las razones por las que obtuvo el nombramiento y los atractivos que puede ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros.

La reunión congregará a representantes de los 177 Pueblos Mágicos de México, distribuidos en las 32 entidades federativas. El programa contempla espacios de exhibición turística, gastronomía tradicional, artesanías, actividades culturales y encuentros de negocios entre operadores, compradores y prestadores de servicios.

El representante del sector turístico señaló que esta plataforma tendrá periodicidad anual y permitirá mantener un espacio de promoción para los destinos que forman parte del programa federal. Destacó la importancia de que Coahuila participe con una delegación que reúna diferentes expresiones de su patrimonio cultural y turístico.

La representación estatal estará acompañada por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González, quien retomó sus funciones después de concluir su licencia. También se contempla la participación de alcaldes y representantes de los sectores turístico y artesanal.

Tampico será sede por su infraestructura turística

Sobre la elección de Tampico como sede, De la Garza Gaytán explicó que no necesariamente los encuentros nacionales de Pueblos Mágicos deben desarrollarse en alguno de los destinos que cuentan con ese nombramiento.

Señaló que organizar una reunión de esta magnitud requiere infraestructura hotelera, espacios para exposiciones, conectividad aérea y terrestre, además de instalaciones capaces de recibir a miles de visitantes y participantes.

Explicó que un encuentro de estas características necesita entre 20 mil y 25 mil metros cuadrados de instalaciones integradas y alrededor de dos mil 500 habitaciones disponibles. Estas condiciones limitan las posibilidades de que alguno de los propios Pueblos Mágicos pueda funcionar como sede.

Por esa razón, consideró que Tampico reúne las condiciones necesarias para recibir a representantes de todo el país. Destacó su Centro de Convenciones y Exposiciones, la conectividad y la oferta turística que comparte con Ciudad Madero y otros municipios de la zona sur de Tamaulipas.

El entrevistado también mencionó que la región ofrece atractivos complementarios, entre ellos Playa Miramar, lo que amplía las alternativas para los asistentes. Añadió que la capacidad hotelera y los vuelos disponibles registraban una elevada demanda ante la cercanía de las fechas del encuentro.

De la Garza Gaytán consideró favorable que Coahuila acuda con la representación de sus ocho destinos, debido a que el encuentro permitirá proyectar conjuntamente la diversidad turística del estado y generar oportunidades de vinculación con operadores y compradores interesados en incorporar nuevos destinos a sus paquetes de viaje.

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila participarán en el encuentro nacional que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, para promover su oferta turística, gastronomía, artesanías, tradiciones y atractivos ante representantes del sector turístico nacional e internacional.

Armando de la Garza Gaytán, presidente de la Asociación Internacional de Periodistas y Promotores de Turismo, señaló que la delegación estatal acudirá con una representación de sus ocho destinos reconocidos. La participación permitirá mostrar los atractivos que les dieron esa distinción y fortalecer su presencia dentro de los circuitos turísticos del país.

Los municipios que integran la representación coahuilense son Parras, Viesca, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Candela y Arteaga. La delegación contempla la presencia de autoridades estatales, alcaldes, prestadores de servicios turísticos, operadores y artesanos.

Pueblos Mágicos de Coahuila promoverán gastronomía y artesanías

De la Garza Gaytán explicó que la participación estatal tendrá un componente importante de promoción gastronómica y artesanal. Indicó que varios turoperadores de Coahuila también acudirán para presentar alternativas de viaje y establecer contactos comerciales con representantes de otros destinos.

Consideró que el encuentro representa una oportunidad para que cada Pueblo Mágico exponga sus características particulares. También permitirá mostrar las razones por las que obtuvo el nombramiento y los atractivos que puede ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros.

La reunión congregará a representantes de los 177 Pueblos Mágicos de México, distribuidos en las 32 entidades federativas. El programa contempla espacios de exhibición turística, gastronomía tradicional, artesanías, actividades culturales y encuentros de negocios entre operadores, compradores y prestadores de servicios.

El representante del sector turístico señaló que esta plataforma tendrá periodicidad anual y permitirá mantener un espacio de promoción para los destinos que forman parte del programa federal. Destacó la importancia de que Coahuila participe con una delegación que reúna diferentes expresiones de su patrimonio cultural y turístico.

La representación estatal estará acompañada por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González, quien retomó sus funciones después de concluir su licencia. También se contempla la participación de alcaldes y representantes de los sectores turístico y artesanal.

Tampico será sede por su infraestructura turística

Sobre la elección de Tampico como sede, De la Garza Gaytán explicó que no necesariamente los encuentros nacionales de Pueblos Mágicos deben desarrollarse en alguno de los destinos que cuentan con ese nombramiento.

Señaló que organizar una reunión de esta magnitud requiere infraestructura hotelera, espacios para exposiciones, conectividad aérea y terrestre, además de instalaciones capaces de recibir a miles de visitantes y participantes.

Explicó que un encuentro de estas características necesita entre 20 mil y 25 mil metros cuadrados de instalaciones integradas y alrededor de dos mil 500 habitaciones disponibles. Estas condiciones limitan las posibilidades de que alguno de los propios Pueblos Mágicos pueda funcionar como sede.

Por esa razón, consideró que Tampico reúne las condiciones necesarias para recibir a representantes de todo el país. Destacó su Centro de Convenciones y Exposiciones, la conectividad y la oferta turística que comparte con Ciudad Madero y otros municipios de la zona sur de Tamaulipas.

El entrevistado también mencionó que la región ofrece atractivos complementarios, entre ellos Playa Miramar, lo que amplía las alternativas para los asistentes. Añadió que la capacidad hotelera y los vuelos disponibles registraban una elevada demanda ante la cercanía de las fechas del encuentro.

De la Garza Gaytán consideró favorable que Coahuila acuda con la representación de sus ocho destinos, debido a que el encuentro permitirá proyectar conjuntamente la diversidad turística del estado y generar oportunidades de vinculación con operadores y compradores interesados en incorporar nuevos destinos a sus paquetes de viaje.