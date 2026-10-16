Presentan sexta edición del Simposium de Mercadotecnia

El foro tendrá lugar el 29 de octubre en el recinto Emilio J. Talamás con pláticas sobre la transformación de la mercadotecnia.

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Con una temática retrofuturista que busca conectar las raíces de la mercadotecnia con las nuevas tendencias digitales, la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la sexta edición de su Simposium de Mercadotecnia, un evento emblemático de la comunidad universitaria que suma 36 años de realizarse de manera ininterrumpida.

Durante una rueda de prensa, el docente Iván Carnica presentó los detalles de esta edición, cuyo lema es “Mind to Mind, Marketing for Life”. Explicó que la temática representa la evolución de la mercadotecnia desde sus fundamentos hasta las nuevas herramientas que han transformado su práctica, entre ellas el marketing digital, la inteligencia artificial y las tecnologías actuales.

El simposium se llevará a cabo el jueves 29 de octubre, a partir de las 09:30 horas, en el Auditorio Emilio J. Talamás, ubicado en el campus Campo Redondo de Saltillo, Coahuila. La inauguración está programada para las 10:00 horas y estará a cargo del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel. Posteriormente, se desarrollará el programa de conferencias con la participación de especialistas y profesionales de la comunicación y la mercadotecnia.

Entre los ponentes invitados se encuentran Reinaldo Barbín, el comunicador regional Daniel Zaldívar y Sergio Lozano, egresado de la Facultad de Mercadotecnia y actual gerente general de Funerarias Martínez. Este último compartirá su trayectoria profesional como parte de la iniciativa de acercar a los estudiantes experiencias reales del ámbito laboral. Carnica destacó que la organización del evento es posible gracias al trabajo conjunto de docentes, alumnos y el comité organizador, quienes participan en la logística y el desarrollo de las actividades.