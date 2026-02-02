Presentan resultados al cumplir un año al frente del DIF Saltillo

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó programas sociales en salud, alimentación e inclusión que beneficiaron a miles de familias del municipio

A un año de asumir la presidencia honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo presentó resultados que reflejan un trabajo constante, sensible y enfocado en acercar programas y apoyos a quienes más lo necesitan.

Bajo el lema “Un Año Más Cerca de Ti”, destacó acciones de alto impacto social en salud, alimentación, asistencia social, inclusión y desarrollo comunitario, que beneficiaron de manera directa a miles de familias tanto de la zona urbana como rural del municipio.

Durante su mensaje, Luly López agradeció de manera especial el respaldo de la ciudadanía, así como el compromiso y entrega del equipo de trabajo del DIF, voluntarios e instituciones aliadas, quienes hicieron posible la implementación de programas como Espacios DIF, Amor en Movimiento, Apoyos de Corazón y Alimentos de Corazón.

Señaló que los logros alcanzados representan un motivo de orgullo, pero también un impulso para redoblar esfuerzos y continuar fortaleciendo la atención cercana y humana a los sectores más vulnerables.

En su intervención, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció públicamente la labor realizada por su esposa, Luly López, al frente del DIF municipal, destacando su capacidad para coordinar voluntades, trabajar con sensibilidad social y generar resultados tangibles.

Afirmó que su desempeño representa el rostro más humano de la administración municipal y un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.