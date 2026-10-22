Presentan plataforma para mejorar la atención de la salud mental

Explicó que esta herramienta facilitará la comunicación entre dependencias para identificar casos urgentes y canalizar a las personas que requieren apoyo

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que la nueva plataforma CONTIGO representa un avance para atender oportunamente los casos relacionados con la salud mental, al permitir que las instituciones involucradas compartan información y den seguimiento a cada situación.

Explicó que esta herramienta facilitará la comunicación entre dependencias para identificar casos urgentes y canalizar a las personas que requieren apoyo.

Además, informó que el DIF municipal ha brindado más de 13 mil 900 sesiones de terapia psicológica y ha beneficiado a miles de personas mediante talleres y actividades de prevención.

DIF Coahuila destaca coordinación para acercar atención psicológica

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, reconoció la importancia de unir esfuerzos entre los gobiernos municipal y estatal para fortalecer la atención socioemocional de las familias.

Señaló que la coordinación entre instituciones es fundamental para llevar los programas de apoyo a más comunidades y destacó las acciones que se realizan en Saltillo para acercar los servicios psicológicos a las colonias, mediante espacios que permiten brindar atención sin que las personas tengan que trasladarse grandes distancias.

CONTIGO integrará información para fortalecer la prevención

Finalmente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que CONTIGO permitirá registrar, analizar y dar seguimiento a los casos de intentos de suicidio y suicidios consumados, con el propósito de convertir la información en acciones preventivas y atención oportuna.

Desarrollada por el Instituto Municipal de Planeación, la plataforma integrará la colaboración de dependencias de seguridad, salud, atención psicológica y procuración de justicia.

El edil subrayó que esta herramienta forma parte de una estrategia para fortalecer la prevención y responder de manera coordinada a una problemática que requiere atención prioritaria.