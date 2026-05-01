Presentan plataforma de indicadores para población infantil

La herramienta permitirá analizar información clave para la toma de decisiones en políticas públicas enfocadas en este sector de la población

Autoridades estatales y organismos especializados presentaron una plataforma digital de indicadores sobre niñas, niños y adolescentes, una herramienta que permitirá analizar información clave para la toma de decisiones en políticas públicas enfocadas en este sector de la población.

El sistema, desarrollado en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Coahuila, funciona como un visualizador de datos que integra información a nivel nacional, estatal y, en algunos casos, municipal.

Durante la presentación se explicó que la plataforma permitirá consultar indicadores relacionados con educación, salud, acceso a tecnologías, condiciones de vida y niveles de pobreza, con un enfoque específico en la población infantil y adolescente, lo que facilitará la generación de políticas públicas más focalizadas.

Entre sus características, incluye cortes por edad que permiten identificar con mayor precisión la situación de niñas, niños y adolescentes en distintas etapas de desarrollo, además de integrar información proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, con posibilidad de ampliarse conforme se sumen nuevas fuentes institucionales.

Autoridades destacaron que esta herramienta cobra relevancia en Coahuila debido a su extensión territorial y a las diferencias regionales, que implican retos diversos en materia de acceso a servicios, permanencia escolar y condiciones de bienestar.

Asimismo, se subrayó que este tipo de plataformas permite visibilizar problemáticas como la pobreza infantil, la deserción escolar o el acceso a servicios básicos, datos que anteriormente quedaban diluidos en estadísticas generales.

En el evento participaron la secretaria ejecutiva de SIPINNA Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno; el director regional norte del INEGI, Leopardo Gaytán Guzmán; la fiscal de las Mujeres y la Niñez; así como Sarai Arroyo Alonso, coordinadora estatal del INEGI, y Elsa Laura León Dávila, de la Secretaría Técnica y de Planeación, quienes coincidieron en la importancia de contar con información precisa para fortalecer las acciones en favor de la niñez.

Con esta herramienta, el estado busca fortalecer la planeación, evaluación y seguimiento de políticas públicas, al brindar un sistema accesible que permita conocer con mayor detalle la realidad de niñas, niños y adolescentes en Coahuila.