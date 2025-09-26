Presentan modelo de seguridad Coahuila en cumbre en San Diego

Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, indicó que este modelo ha permitido que el estado obtenga resultados como el segundo más seguro del país

El fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, presentó el Modelo de Seguridad del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el Border Technology Summit, celebrado en San Diego, California.

Modelo que ha ayudado al estado a mantener la paz y la tranquilidad en el estado de Coahuila.

El fiscal destacó la voluntad política del mandatario estatal, los ejes del modelo de su fortalecimiento presentado en febrero de 2024, así como la inversión de más de 6 mil millones de pesos en unidades tácticas, cuarteles de la policía estatal, arcos de seguridad, cámaras de videovigilancia de alta tecnología y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en materia de seguridad.

Está cumbre anual de tecnología fronteriza reunió a 300 líderes de alto nivel de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA, la Patrulla Fronteriza; así como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

También asistieron las fuerzas del orden estatales y locales, la industria dedicada a herramientas tecnológicas y estrategas de seguridad nacional.

Fernández Montañez indicó que este modelo ha permitido que Coahuila obtenga resultados como el segundo estado más seguro del país, estado Top 3 en menor número de homicidios dolosos y el estado con la mayor resolución de los homicidios.

Señaló que Coahuila no baja la guardia, se mantiene construyendo la seguridad día a día con uno de los factores más importantes de aliado, el factor ciudadano.