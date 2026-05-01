Presentan libro sobre la evolución de los derechos de las mujeres

Esta es la segunda entrega de una serie editorial que el Congreso ha impulsado con el propósito de recuperar, documentar y difundir la construcción normativa.

En el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, por parte del Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo la presentación del libro “Evolución Legislativa de los Derechos de las Mujeres en Materia Constitucional en el Estado de Coahuila” por parte de las autoras: Luz María Diez de Urdanivia del Valle; María José Ríos Hurtado y Nicte Lucía Escalante, con la participación de la diputada María del Mar Treviño Garza.



Esta publicación es la segunda entrega de una serie editorial que el Congreso ha impulsado con el propósito de recuperar, documentar y difundir la construcción normativa de los derechos de las mujeres en la entidad.

La primera edición, publicada en 2024, estuvo dedicada a los derechos político-electorales, por lo que ahora se aborda el ámbito constitucional, desde el cual se establecen los principios rectores del Estado y donde ha tomado forma, con el paso del tiempo, la garantía del derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia.



Las autoras del libro muestran la evolución de los derechos de las mujeres en las constituciones federal y local. A partir de una mirada académica, jurídica e histórica, la obra recoge los principales hitos en materia constitucional que han contribuido a ampliar y fortalecer los derechos de las mujeres en nuestro estado.