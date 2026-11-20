La obra Lecciones Aprendidas: memorias de una carrera policial reúne aciertos, errores y experiencias de Pedro Hernández Hernández y su etapa en Coahuila.

Con la intención de compartir experiencias reales y transmitir conocimientos a las nuevas generaciones dedicadas a la seguridad, fue presentado el libro Lecciones Aprendidas: memorias de una carrera policial, escrito por el maestro Pedro Hernández Hernández, quien cuenta con más de 27 años de trayectoria en el ámbito de la seguridad nacional.

El autor explicó que la obra reúne vivencias, decisiones, aciertos y errores que marcaron su carrera, desde sus inicios como integrante de la Policía Federal de Caminos.

Relatos de campo y el vínculo con Coahuila

A través de sus páginas, Hernández Hernández relata distintas misiones y experiencias que le permitieron conocer diversas regiones del país y enfrentar escenarios relacionados con la seguridad.

Durante la presentación, lectores destacaron la manera en que el autor reconstruye los acontecimientos que vivió de primera mano, convirtiendo sus memorias en relatos que permiten comprender los desafíos y las decisiones que implica el trabajo policial.

Formación continua y legado para la labor policial

El escritor señaló que Coahuila ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria, debido a las experiencias que acumuló durante su paso por la entidad.

Asimismo, consideró que la seguridad es una labor permanente que exige preparación y aprendizaje constante, por lo que espera que el contenido del libro sirva como guía y referencia para quienes actualmente tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y para las nuevas generaciones que buscan incorporarse a esta actividad.