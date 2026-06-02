Presentan exposición fotográfica por el Día del Medio Ambiente

La coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria lo señaló como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el planeta.

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, arranco la Semana de Conmemoración por el Día Mundial delMedio Ambiente, la cual inició con la ceremonia de inauguración de la Exposición Fotográfica “Naturaleza a través de mis ojos” del Segundo Concurso Universitario de Fotografía Ambiental.

En el Lobby de Rectoría, el evento fue encabezado por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez asi como por la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez.

La bienvenida estuvo a cargo de la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, quien dijo que, conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y de reconocer los retos ambientales, así como, para reafirmar el compromiso de la Universidad por construir un futuro más sustentable y trabajar juntos y en equipo por el bienestar de las generaciones futuras.

En su mensaje el rector, Octavio Pimentel Martínez, destacó que el tema del medio ambiente debe de ser algo que se contemple todos los días, ya que, el objetivo de la Universidad Autónoma de Coahuila es formar a la siguiente generación, para que cumpla con los requisitos que demanda la alta competitividad fuera de la burbuja universitaria.